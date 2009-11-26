Афаунова (Хаимова) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афаунова (Хаимова) Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1919

Дата смерти

26.11.2009

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1919

Отец: Хаимов Александр

Мать: Хаимова (Нага) Цива Шмуелевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афаунов Хазраил Цицуевич

Рождение ребёнка
09.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афаунов Хазраил Цицуевич

Рождение ребёнка
26.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афаунов Хазраил Цицуевич

Смерть
26.11.2009

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