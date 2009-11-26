Афаунова (Хаимова) Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1919
Дата смерти26.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1919
Отец: Хаимов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афаунов Хазраил Цицуевич
Рождение ребёнка
26.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афаунов Хазраил Цицуевич
Смерть
26.11.2009