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Акишкин Никифор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акишкин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова (Акишкина) Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акишикина) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова (Акишкина) Марина Никифоровна

Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Акишкина) Аграфена Никифоровна

Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акишкина Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акишкина) Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1898

Дочь: Князева Мавра Никифоровна

Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
26.03.1903 ст.

Сын: Акишкин Степан Никифорович

Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна

Трегубово, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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