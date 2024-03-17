Акишкин Никифор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акишкин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова (Акишкина) Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акишикина) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова (Акишкина) Марина Никифоровна
Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова (Акишкина) Аграфена Никифоровна
Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акишкина) Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1898
Дочь: Князева Мавра Никифоровна
Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
26.03.1903 ст.
Сын: Акишкин Степан Никифорович
Мать ребёнка: Акишкина Наталья Семёновна
Трегубово, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно