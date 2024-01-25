Олена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Листовский Андрей Фомич

Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич

Розлевичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Тупица Степан Фомич

Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич

Розлевичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Тупица Анна Фоминична

Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тупица Адам Фомич

Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич

Войтехово, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тупица Мария Фоминична

Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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