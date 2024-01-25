Олена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тупица Степан Фомич
Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Тупица Анна Фоминична
Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тупица Адам Фомич
Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич
Войтехово, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тупица Мария Фоминична
Отец ребёнка: Тупица Фома Алексеевич
Смерть
Неизвестно