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- Феодосия Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844 ст.

Дата смерти

07.10.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1877 ст.

Сын: Лысов Трофим Павлович

Отец ребёнка: Лысов Павел Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1883 ст.

Сын: Лысов Авраамий Павлович

Отец ребёнка: Лысов Павел Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Дочь: Лысова дочь Павловна

Отец ребёнка: Лысов Павел Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Сын: Лысов сын Павлович

Отец ребёнка: Лысов Павел Сергеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.10.1916 ст.
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