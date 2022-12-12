- Феодосия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1844 ст.
Дата смерти07.10.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1877 ст.
Отец ребёнка: Лысов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
28.10.1883 ст.
Отец ребёнка: Лысов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.
Дочь: Лысова дочь Павловна
Отец ребёнка: Лысов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.
Сын: Лысов сын Павлович
Отец ребёнка: Лысов Павел Сергеевич
Смерть
07.10.1916 ст.