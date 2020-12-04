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Трифанов Богдан Андреевич
Трифанов Богдан Андреевич
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
04.12.2020
Пол
Мужской
Отец
Трифанов Андрей Андреевич
1994 г.р.
Мать
Трифанова Дарья Денисовна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2020
Отец:
Трифанов Андрей Андреевич
Мать:
Трифанова Дарья Денисовна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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