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Трифанов Богдан Андреевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

04.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1994 г.р.

Мать

1999 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2020

Отец: Трифанов Андрей Андреевич

Мать: Трифанова Дарья Денисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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