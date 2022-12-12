Титов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Александр Владимирович

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Место рождения

Ступино

Дата рождения

16.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Ступино
Рождение ребёнка
22.09.2007

Дочь: Титова София Александровна

Мать ребёнка: Титова Кристина Олеговна

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
01.06.2013

Жена: Титова Кристина Олеговна

Ступино, Ступино, Московская область
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