Юдин Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1913

Дата смерти

21.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1940

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Мать ребёнка: (Юдина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Юдина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Юдина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Юдина) Прасковья Ивановна

Смерть
21.07.1978

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