Юдин Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1913
Дата смерти21.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1940
Рождение ребёнка
02.04.1948
Рождение ребёнка
26.06.1950
Рождение ребёнка
19.11.1958
Смерть
21.07.1978