Birch (Clark) Myrdean Elise
Место рожденияNewdale, Fremont, Idaho, USA
Дата рождения11.01.1916
Дата смерти28.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1916
Отец: Clark Elmer Dean
Мать: Clark Myrtle Anita
Newdale, Fremont, Idaho, USA
Место жительства
1930
Benson, Cache, Utah, USA
Смерть
28.01.1996
St. George, Washington, Utah, United States
Похороны
?.02.1996
Wilford Cemetary, Idaho