Birch (Clark) Myrdean Elise — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBirch (Clark) Myrdean Elise

Birch (Clark) Myrdean Elise

Место рождения

Newdale, Fremont, Idaho, USA

Дата рождения

11.01.1916

Дата смерти

28.01.1996

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1916

Отец: Clark Elmer Dean

Мать: Clark Myrtle Anita

Newdale, Fremont, Idaho, USA
Место жительства
1930
Benson, Cache, Utah, USA
Смерть
28.01.1996
St. George, Washington, Utah, United States
Похороны
?.02.1996
Wilford Cemetary, Idaho
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close