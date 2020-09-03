Королев Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Егор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1958

Сын: Королев Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1962

Дочь: Королева Елена Егоровна

Мать ребёнка: Королева Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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