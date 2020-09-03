Королев Егор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1958
Сын: Королев Александр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1962
Дочь: Королева Елена Егоровна
Мать ребёнка: Королева Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно