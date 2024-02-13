Наиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирон

Отец ребёнка: Юмашев Кирилл Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макар

Отец ребёнка: Юмашев Кирилл Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марк

Отец ребёнка: Юмашев Кирилл Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юмашев Кирилл Вениаминович

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