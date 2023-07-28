Ирина Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1806
Муж: Семен Степанович
Рождение ребёнка
05.02.1826
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
22.03.1827
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
02.02.1829
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
25.07.1831
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
26.01.1834
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
02.06.1836
Сын: Никифор Семенович
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Семен Степанович
Смерть
Неизвестно