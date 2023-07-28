Ирина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Анисимовна

Место рождения

Брынь, Коноплинская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Анисим

Мать: не указана

Брынь, Коноплинская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
1806

Муж: Семен Степанович

Рождение ребёнка
05.02.1826

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1827

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1829

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1831

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1834

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1836

Сын: Никифор Семенович

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Степин Павел Семенович

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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