Зуев Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения25.07.1963
Дата смерти15.12.2000
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1963
Отец: Зуев Павел Петрович
Мать: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
26.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.12.2000
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область