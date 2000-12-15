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Зуев Александр Павлович

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Место рождения

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

25.07.1963

Дата смерти

15.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1963

Отец: Зуев Павел Петрович

Мать: Анастасия Павловна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
15.12.2000
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
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