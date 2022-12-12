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Пельтек Александр Петрович

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

04.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1973

Отец: Пельтек Пётр Ильич

Мать: Пельтек Татьяна Николаевна

Место жительства
С 1973
Бракосочетание
Между 1995 и 1998

Жена: Пельтек Жанна Владимировна

Рождение ребёнка
22.07.1998

Сын: Пельтек Евгений Александрович

Мать ребёнка: Пельтек Жанна Владимировна

Место жительства
С 1998
Рождение ребёнка
19.07.2004

Дочь: Пельтек Дарья Александровна

Мать ребёнка: Пельтек Жанна Владимировна

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