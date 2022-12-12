Пельтек Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения04.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1973
Отец: Пельтек Пётр Ильич
Место жительства
С 1973
Бракосочетание
Между 1995 и 1998
Рождение ребёнка
22.07.1998
Сын: Пельтек Евгений Александрович
Мать ребёнка: Пельтек Жанна Владимировна
Место жительства
С 1998
Рождение ребёнка
19.07.2004
Дочь: Пельтек Дарья Александровна
Мать ребёнка: Пельтек Жанна Владимировна