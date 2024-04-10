Козлова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Елистрат Прохоров

Рождение ребёнка
1857

Сын: Козлов Василий Елистратович

Отец ребёнка: Козлов Елистрат Прохоров

Рождение ребёнка
1869

Сын: Козлов Илья Елистратович

Отец ребёнка: Козлов Елистрат Прохоров

Смерть
Неизвестно
Муратовка, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Муратовка, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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