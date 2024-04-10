Козлова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Козлов Василий Елистратович
Отец ребёнка: Козлов Елистрат Прохоров
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Козлов Елистрат Прохоров
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно