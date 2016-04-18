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Брызгалов Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1930

Дата смерти

18.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1954
Пермь, Пермский, Пермский край
Окончил Молотовский (Пермский) медицинский институт
Рождение ребёнка
24.06.1982

Сын: Брызгалов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Фрейнд Генриетта Гергардовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрейнд Генриетта Гергардовна

Смерть
18.04.2016
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
20.04.2016
Пермь, Пермский, Пермский край
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