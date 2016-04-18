Брызгалов Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1930
Дата смерти18.04.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
1954
Окончил Молотовский (Пермский) медицинский институт
Рождение ребёнка
24.06.1982
Сын: Брызгалов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Фрейнд Генриетта Гергардовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2016
Похороны
20.04.2016