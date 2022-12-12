Богданов Семён Акиндинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Богданов Актинидий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ефросинья Семёновна
Мать ребёнка: Богданова Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Богданова Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Богданов Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Богданова Марфа Дмитриевна
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно