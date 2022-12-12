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Богданов Семён Акиндинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Богданов Актинидий

Мать: Богданова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ефросинья Семёновна

Мать ребёнка: Богданова Марфа Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Богданов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Богданова Марфа Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Богданов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Богданова Марфа Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Марфа Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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