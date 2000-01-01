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Заврин Леонид Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1961

Отец: Заврин Василий Григорьевич

Мать: Заврина Галина Никитична

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