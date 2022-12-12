Бехтерев Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехтерев Владимир Михайлович

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Место рождения

Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.02.1857

Дата смерти

24.12.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1873 по 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1885 по 1893
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1893 по 1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.12.1927
Москва, город федерального значения Москва
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