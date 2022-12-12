Бехтерев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.02.1857
Дата смерти24.12.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873 по 1885
Место жительства
С 1885 по 1893
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1893 по 1927
Смерть
24.12.1927
Москва, город федерального значения Москва