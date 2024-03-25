Хокина Ксения Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1733
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хокин Тит Никитич
Отец ребёнка: Хокин Никита Максимович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Хокин Никита Максимович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Хокин Захар Никитич
Отец ребёнка: Хокин Никита Максимович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Хокин Никита Максимович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хокин Фаддей (Фандей) Никитич
Отец ребёнка: Хокин Никита Максимович
Смерть
1773