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Хокина Ксения Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1733

Муж: Хокин Никита Максимович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Хокин Тит Никитич

Отец ребёнка: Хокин Никита Максимович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Хокин Савелий Никитич

Отец ребёнка: Хокин Никита Максимович

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Хокин Захар Никитич

Отец ребёнка: Хокин Никита Максимович

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Хокин Венедикт Никитич

Отец ребёнка: Хокин Никита Максимович

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Хокин Фаддей (Фандей) Никитич

Отец ребёнка: Хокин Никита Максимович

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1773

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