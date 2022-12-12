Шепелев Михаил Калинникович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шепелев Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Шепелева Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шепелев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Шепелева Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шепелев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Шепелева Агафья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно