Галима Гильманова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галима Гильманова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гильман Ихсанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1916

Сын: Фаизрахман Гирфанов

Отец ребёнка: Гирфан Вильданович

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирфан Вильданович

Смерть
Неизвестно
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