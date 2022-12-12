Галима Гильманова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гильман Ихсанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1916
Сын: Фаизрахман Гирфанов
Отец ребёнка: Гирфан Вильданович
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гирфан Вильданович
Смерть
Неизвестно