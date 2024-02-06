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Дробышев Василий Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1924

Дата смерти

17.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924

Отец: Дробышев Филипп Матвеевич

Мать: Дробышева Хрестиния Васильевна

Рождение ребёнка
08.07.1948

Сын: Дробышев Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Дробышева Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.01.1950

Дочь: Макарова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Дробышева Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.04.1952

Дочь: Дробышева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Дробышева Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.08.1954

Дочь: Дробышева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Дробышева Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.11.1958

Дочь: Дробышева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дробышева Татьяна Дмитриевна

Смерть
17.03.1967
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