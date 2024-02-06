Дробышев Василий Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1924
Дата смерти17.03.1967
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924
Рождение ребёнка
08.07.1948
Сын: Дробышев Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Дробышева Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.01.1950
Дочь: Макарова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Дробышева Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.04.1952
Дочь: Дробышева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Дробышева Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.08.1954
Дочь: Дробышева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Дробышева Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.11.1958
Дочь: Дробышева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дробышева Татьяна Дмитриевна
Смерть
17.03.1967