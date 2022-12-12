Корнева (Гурьянова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Гурьянова) Мария Александровна

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Место рождения

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953

Отец: Гурьянов Александр Григорьевич

Мать: Гурьянова Зинаида Егоровна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1971

Дочь: Викторова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Корнев Анатолий Семёнович

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.12.1975

Сын: Корнев Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Корнев Анатолий Семёнович

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Анатолий Семёнович

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