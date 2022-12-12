Корнева (Гурьянова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953
Рождение ребёнка
03.06.1971
Дочь: Викторова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Корнев Анатолий Семёнович
Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.12.1975
Сын: Корнев Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Корнев Анатолий Семёнович
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно