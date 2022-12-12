Серова (Спиридонова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Спиридонова) Анна Андреевна

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Место рождения

Сеньга-Лазарьково, Аннинская волость, Покровский уезд

Дата рождения

18.10.1908

Дата смерти

22.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1908

Отец: Спиридонов Андрей Васильевич

Мать: Спиридонова Параскева Петровна

Сеньга-Лазарьково, Аннинская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
18.?.1934

Муж: Серов Михаил Иванович

Молодилово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.07.1935

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Серов Михаил Иванович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
16.?.1946

Муж: Воронцов Василий Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
22.08.1978
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Общий атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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