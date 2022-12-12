Серова (Спиридонова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1908
Дата смерти22.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1908
Бракосочетание
18.?.1934
Молодилово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.07.1935
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Серов Михаил Иванович
Бракосочетание
16.?.1946
Смерть
22.08.1978
Причина смерти: Общий атеросклероз
Похороны
Неизвестно