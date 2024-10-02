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Лидберг Тимофей Васильевич

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Место рождения

Лысая Гора, Миколаївська область

Дата рождения

21.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1881

Отец: Лидберг Василий Феодорович

Мать: Лидберг (Филиппова) Акилина Филипповна (?)

Лысая Гора, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лидберг Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Лидберг Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Лидберг Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1916

Сын: Лидберг Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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