Голубкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Стрельников Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Стрельников Ефим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно