Романенко (Шемонаев) Елизавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Шемонаев) Елизавета Филипповна

Место рождения

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шемонаев Филипп Фёдорович

Мать: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Романенко Александр Иванович

Отец ребёнка: Романенко Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романенко Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
23.06.1939

Сын: Романенко Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Романенко Иван Дмитриевич

Смерть
1958
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Отсутствует в базе "Фамилио"

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