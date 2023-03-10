Романенко (Шемонаев) Елизавета Филипповна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Романенко Александр Иванович
Отец ребёнка: Романенко Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романенко Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
23.06.1939
Сын: Романенко Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Романенко Иван Дмитриевич
Смерть
1958
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Отсутствует в базе "Фамилио"