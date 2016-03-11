Каратаев Николай Спиридонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каратаев Николай Спиридонович

Место рождения

Новосибирский р-н, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каратаев Спиридон Иванович

Мать: Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна

Новосибирский р-н, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каратаева) Ольга

Мать ребёнка: Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна

Рождение ребёнка
22.10.1964

Дочь: Жгировская (Каратаева) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна

Смерть
11.03.2016
Беларусь г.Мозырь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Мозырь, Беларусь, Дрозды

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