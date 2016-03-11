Каратаев Николай Спиридонович
Место рожденияНовосибирский р-н, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Новосибирский р-н, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каратаева) Ольга
Мать ребёнка: Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна
Рождение ребёнка
22.10.1964
Дочь: Жгировская (Каратаева) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна
Смерть
11.03.2016
Беларусь г.Мозырь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Мозырь, Беларусь, Дрозды