Анисимов Панкрат Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Федосия
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Анисимова) Дарья Панкратовна
Мать ребёнка: Анисимова Федосия
Рождение ребёнка
1803
Сын: Анисимов Аникифор Панкратович
Мать ребёнка: Анисимова Федосия
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Анисимова Федосия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Анисимов Яков Панкратович
Мать ребёнка: Анисимова Федосия
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Анисимова) Ефимия Панкратовна
Мать ребёнка: Анисимова Федосия
Смерть
После 1816