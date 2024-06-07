Анисимов Панкрат Спиридонович 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Панкрат Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Анисимов Спиридон Кондратович

Мать: Анисимова (Ложкина) Марья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Федосия

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Анисимова) Дарья Панкратовна

Мать ребёнка: Анисимова Федосия

Рождение ребёнка
1803

Сын: Анисимов Аникифор Панкратович

Мать ребёнка: Анисимова Федосия

Рождение ребёнка
1807

Сын: Анисимов Иов Панкратович

Мать ребёнка: Анисимова Федосия

Рождение ребёнка
1808

Сын: Анисимов Яков Панкратович

Мать ребёнка: Анисимова Федосия

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Анисимова) Ефимия Панкратовна

Мать ребёнка: Анисимова Федосия

Смерть
После 1816

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