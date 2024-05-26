Варваренко Василий Ефстафьевич 24.04.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варваренко Василий Ефстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варваренко Антонина Степановна

Рождение ребёнка
13.03.1968

Сын: Варваренко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Варваренко Антонина Степановна

Рождение ребёнка
26.12.1968

Дочь: Ковалева Оксана Васильевна

Мать ребёнка: Варваренко Антонина Степановна

Рождение ребёнка
27.05.1980

Сын: Варваренко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Варваренко Антонина Степановна

Смерть
Неизвестно

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