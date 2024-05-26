Варваренко Василий Ефстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1968
Сын: Варваренко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Варваренко Антонина Степановна
Рождение ребёнка
26.12.1968
Дочь: Ковалева Оксана Васильевна
Мать ребёнка: Варваренко Антонина Степановна
Рождение ребёнка
27.05.1980
Сын: Варваренко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Варваренко Антонина Степановна
Смерть
Неизвестно