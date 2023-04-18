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Толмачев Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толмачев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1938

Сын: Толмачев Владислав Иванович

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бучнева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстикова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шерстиникина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Вера Ивановна

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачёв Николай Иванович

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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