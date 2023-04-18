Толмачев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толмачев Яков
Рождение ребёнка
08.08.1938
Сын: Толмачев Владислав Иванович
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бучнева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстикова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шерстиникина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Вера Ивановна
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачёв Николай Иванович
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно