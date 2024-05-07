Широбокова Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиробокова Аксинья Ивановна

Широбокова Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широбокова Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широбоков Афанасий Захарович

Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широбоков Игнатий Захарович

Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Широбоков Прокопий Захарович

Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Широбоков Николай Захарович

Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Широбокова Марья Захаровна

Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.