Широбокова Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широбокова Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широбоков Афанасий Захарович
Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широбоков Игнатий Захарович
Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Широбоков Прокопий Захарович
Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Широбоков Николай Захарович
Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Широбокова Марья Захаровна
Отец ребёнка: Широбоков Захар Яковлевич
Смерть
Неизвестно