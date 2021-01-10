Крупнов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнов Николай Михайлович

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

22.05.1957

Дата смерти

10.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
10.01.2021
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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