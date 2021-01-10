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Крупнов Николай Михайлович
Крупнов Николай Михайлович
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Место рождения
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Дата рождения
22.05.1957
Дата смерти
10.01.2021
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Смерть
10.01.2021
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
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