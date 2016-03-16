Мошкин Александр Александрович
Место рожденияп. Сама, Ивдельский р-он, Свердловской обл.
Дата рождения28.10.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1989
п. Сама, Ивдельский р-он, Свердловской обл.
Бракосочетание
26.09.2015
Жена: Куликова Юлия Евгеньевна
г. Екатеринбург. Свердловской обл.
ЗАГС Орджоникиджевского р-она г. Екатеринбурга, №2219
Рождение ребёнка
16.03.2016
Дочь: Мошкина Варвара Александровна
Мать ребёнка: Куликова Юлия Евгеньевна
г. Екатеринбург. Свердловской обл.
Рождение ребёнка
30.07.2017
Дочь: Мошкина Купава Александровна
Мать ребёнка: Куликова Юлия Евгеньевна
г. Екатеринбург, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
16.09.2018
Сын: Мошкин Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Куликова Юлия Евгеньевна
г.Екатеринбург, Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана