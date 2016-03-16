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Мошкин Александр Александрович

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Место рождения

п. Сама, Ивдельский р-он, Свердловской обл.

Дата рождения

28.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1989

Отец: Симонов Александр Юрьевич

Мать: Мошкина Светлана Николаевна

п. Сама, Ивдельский р-он, Свердловской обл.
Бракосочетание
26.09.2015

Жена: Куликова Юлия Евгеньевна

г. Екатеринбург. Свердловской обл.
ЗАГС Орджоникиджевского р-она г. Екатеринбурга, №2219
Рождение ребёнка
16.03.2016

Дочь: Мошкина Варвара Александровна

Мать ребёнка: Куликова Юлия Евгеньевна

г. Екатеринбург. Свердловской обл.
Рождение ребёнка
30.07.2017

Дочь: Мошкина Купава Александровна

Мать ребёнка: Куликова Юлия Евгеньевна

г. Екатеринбург, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
16.09.2018

Сын: Мошкин Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Куликова Юлия Евгеньевна

г.Екатеринбург, Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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