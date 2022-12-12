Бусел Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бусел Иван Фомич
Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бусел Каллиник Фомич
Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бусел Евдоким Фомич
Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бусел Григорий Фомич
Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анна Фоминична
Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусел Фома Петрович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Водная болезнь