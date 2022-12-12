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Бусел Евдокия Васильевна

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Василий

Мать: не указана

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Бусел Иван Фомич

Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бусел Каллиник Фомич

Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бусел Евдоким Фомич

Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бусел Григорий Фомич

Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анна Фоминична

Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Фома Петрович

Смерть
Неизвестно
Ведильцы, Чернігівська область
Причина смерти: Водная болезнь
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