Мамаева (?) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1901

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.02.1904

Сын: Мамаев Василий Александрович

Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Александр Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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