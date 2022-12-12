Лобанов Евгений Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1991
Дочь: Лобанова Нина Евгеньевна
Мать ребёнка: Лобанова Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
21.05.1997
Дочь: Лобанова Ксения Евгеньевна
Мать ребёнка: Лобанова Наталья Леонидовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния