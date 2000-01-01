Кудрявцев Леон Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Леон Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1903 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907

Отец: Кудрявцев Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дементеева Анисия Леоновна

Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Степанида Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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