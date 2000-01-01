Кудрявцев Леон Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907
Отец: Кудрявцев Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Дементеева Анисия Леоновна
Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно