Левченков Данила Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Левченкова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Левченкова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Левченкова Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Левченкова Александра Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1980