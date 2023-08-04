Левченков Данила Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченков Данила Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Левченков Юрий Данилович

Мать ребёнка: Левченкова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Левченков Лев Данилович

Мать ребёнка: Левченкова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Левченкова Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Левченкова Александра Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченкова Александра Максимовна

Смерть
Около 1980
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