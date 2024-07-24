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Екатерина Фёдорова

Место рождения

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Около 1834 г.р.
Около 1837 г.р.
1847 г.р.

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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