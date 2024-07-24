Екатерина Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно