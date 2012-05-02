Абузарова (Азизова Хасянова) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абузарова (Азизова Хасянова) Сания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1947

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1947 г.р.
1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.
1981 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1947

Отец: Хасянов Фаттях

Мать: Хасянова Мяликя

Никах
09.01.1970

Муж: Азизов Хамди

Рождение ребёнка
20.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азизов Хамди

Рождение ребёнка
23.10.1978

Дочь: Абузарова Кадрия

Отец ребёнка: Абузаров Шамиль

Рождение ребёнка
26.05.1981

Сын: Абузаров Рафаэль

Отец ребёнка: Абузаров Шамиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азизов Хамди

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абузаров Шамиль

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