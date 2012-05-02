Абузарова (Азизова Хасянова) Сания
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1947
Отец: Хасянов Фаттях
Мать: Хасянова Мяликя
Никах
09.01.1970
Муж: Азизов Хамди
Рождение ребёнка
20.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Азизов Хамди
Рождение ребёнка
23.10.1978
Дочь: Абузарова Кадрия
Отец ребёнка: Абузаров Шамиль
Рождение ребёнка
26.05.1981
Сын: Абузаров Рафаэль
Отец ребёнка: Абузаров Шамиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азизов Хамди
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абузаров Шамиль