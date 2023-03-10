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Тибутева Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1823

Муж: Тибутев Филат Михайлов

Рождение ребёнка
01.05.1827

Сын: Тибутев Иван Филатович

Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов

Рождение ребёнка
29.05.1833

Сын: Тибутев Феодор Филатович

Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов

Рождение ребёнка
02.02.1836

Сын: Тибутев Никифор Филатович

Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Филатова

Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов

Рождение ребёнка
19.05.1842

Сын: Тибутев Иван Филатович

Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов

Рождение ребёнка
04.?.1843

Сын: Тибутев Сергей Филатович

Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Арина Филатова

Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тибутев Гаврила Филатов

Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов

Рождение ребёнка
12.04.1851

Сын: Тибутев Константин Филатович

Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов

Смерть
Неизвестно
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