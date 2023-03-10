Тибутева Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван Иванов
Бракосочетание
14.10.1823
Рождение ребёнка
01.05.1827
Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов
Рождение ребёнка
29.05.1833
Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов
Рождение ребёнка
02.02.1836
Сын: Тибутев Никифор Филатович
Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Филатова
Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов
Рождение ребёнка
19.05.1842
Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов
Рождение ребёнка
04.?.1843
Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Арина Филатова
Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов
Рождение ребёнка
12.04.1851
Сын: Тибутев Константин Филатович
Отец ребёнка: Тибутев Филат Михайлов
Смерть
Неизвестно