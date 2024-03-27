Невретдинов Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинов Ибрагим

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шамсетдинов Невретдин

Мать: Сэурижан Юсуф Кызы

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминя

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминя

Смерть
?.05.1942
без вести пропал
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