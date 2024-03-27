Невретдинов Ибрагим
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Шамсетдинов Невретдин
Мать: Сэурижан Юсуф Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аминя
с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аминя
Смерть
?.05.1942
без вести пропал