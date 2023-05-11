Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Каптович) Филиповна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Клим Матвеевич
Мать ребёнка: (Каптович) Филиповна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: (Каптович) Филиповна
Смерть
1799