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Матвей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1765 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Каптович) Филиповна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Клим Матвеевич

Мать ребёнка: (Каптович) Филиповна

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: (Каптович) Филиповна

Нежевка, Червенский район, Минская область
Смерть
1799

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