Филиппов Иван Филиппович 19.01.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппов Иван Филиппович

Место рождения

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

19.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886 ст.

Отец: Филипп Фёдорович

Мать: Мария Даниловна

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния
Крещение
26.01.1886 ст.
Юхмачи, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
С 1914
307-й пехотный Спасский полк ефрейтор https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20971198
Смерть
Неизвестно

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