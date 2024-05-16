Филиппов Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения19.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886 ст.
Отец: Филипп Фёдорович
Мать: Мария Даниловна
Крещение
26.01.1886 ст.
Юхмачи, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
С 1914
307-й пехотный Спасский полк ефрейтор https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20971198
Смерть
Неизвестно