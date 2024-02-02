Ярмухин Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмухин Пантелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмухин Петр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмухин Виктор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмухин Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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