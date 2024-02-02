Ярмухин Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмухин Петр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмухин Виктор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмухин Николай
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно