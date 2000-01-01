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Шихов Иван Ларионович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шихов Ларион

Мать: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шихов Иванович

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шихов Иванович

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
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