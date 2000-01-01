Шихов Иван Ларионович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Шихов Ларион
Мать: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шихов Иванович
Мать ребёнка: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шихов Иванович
Мать ребёнка: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно