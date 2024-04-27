Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Домна Карпова
Отец ребёнка: Карп Федоров
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Карпова
Отец ребёнка: Карп Федоров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татьна Карпова
Отец ребёнка: Карп Федоров
Рождение ребёнка
1825
Сын: Козлов Дормидонт Карпович
Отец ребёнка: Карп Федоров
Смерть
Неизвестно