Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена

Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Домна Карпова

Отец ребёнка: Карп Федоров

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Карпова

Отец ребёнка: Карп Федоров

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьна Карпова

Отец ребёнка: Карп Федоров

Рождение ребёнка
1825

Сын: Козлов Дормидонт Карпович

Отец ребёнка: Карп Федоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.