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Архангельский Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1900

Дата смерти

23.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1930

Дочь: Архангельская Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Архангельская Юлия Михайловна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.08.1936

Сын: Архангельский Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Архангельская Юлия Михайловна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Юлия Михайловна

Смерть
23.09.1983
Шуя, Шуя, Ивановская область
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