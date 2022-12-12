Архангельский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1900
Дата смерти23.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1930
Дочь: Архангельская Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Архангельская Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
15.08.1936
Сын: Архангельский Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Архангельская Юлия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1983