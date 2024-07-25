Васса
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Моисей
Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кузьма
Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович
Рождение ребёнка
25.11.1805
Сын: Петр
Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович
Рождение ребёнка
24.11.1808
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович
Смерть
Неизвестно