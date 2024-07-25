Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1793 г.р.
1795 г.р.
1798 г.р.
1799 г.р.
1805 г.р.
1808 г.р.

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НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Моисей

Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кузьма

Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович

Рождение ребёнка
25.11.1805

Сын: Петр

Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович

Рождение ребёнка
24.11.1808

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Витько Даниил Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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